ماليزيا: من يتلقى جرعتين من لقاح كورونا قد یُسمح له بالسفر

قال رئیس الوزراء الماليزي، محیی الدین یاسین، إن الأشخاص الذين أكملوا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا، قد یجوز لھم السفر بین الولایات المحلیة بل قد یسمح للسفر دولیًا إلى خارج البلاد.وأضاف ياسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية برناما، أنه سيتم اتخاذ قرار نھائي بھذا الشأن خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الماليزي (MKN)، مشيرًا إلي أن الحكومة بدأت أیضًا بالتفاوض والتباحث مع عدد من الدول لتمكين المالیزیین الذین تلقوا جرعتین من اللقاح من السفر إلى الدول المعنية.