تنديد دولي جديد بالمجلس العسكري في بورما بسبب مقتل أطفال خلال القمع

واجه المجلس العسكري البورمي تنديدات دولية جديدة اليوم الجمعة بسبب مقتل أكثر من 40 طفلا و"الاختفاء القسري" لمئات الأشخاص في قمعه للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية.وخلف القمع الدموي الذي يمارسه الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا، 543 قتيلا بينهم 44 طفلا بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية تحصي عدد الضحايا.إلى جانب تفريق التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المطاط، أوقفت قوات الأمن نحو 2700 شخص.واشتد العنف في الأسابيع الماضية وأعلنت منظمة "سايف دي تشيلدرن" أن حصيلة الضحايا من الأطفال أكثرم ن تضاعفت في الأيام الـ12 الماضية.