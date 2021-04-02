مالیزیا تتلقى 5.3 ملیون جرعة لقاح كانسینو الصیني

قال وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، إن بلاده من المقرر أن تحصل على 5.3 ملیون جرعة لقاح فیروس كورونا " كانسینو" الصیني بشكل تدریجي، خلال الشهر الجاري.وأوضح أدهم في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية برناما اليوم الجمعة، أنه سیتم شراء اللقاح في الفئتين وھما المنتج النھائي بنحو 500 ألف جرعة والباقي سیتم تسلیمه بكمیة كبيرة لیتم تعبئته من قبل شركة محلية.وأضاف أن من خلال شراء ھذا اللقاح، وھو لقاح بجرعة واحدة، سیستفید منه نحو 5.3 ملیون نسمة من سكان ماليزيا.جاء ذلك على ھامش مراسم توقيع الاتفاقية بین وزارة الصحة وشركة "Biologics Solutions".وأشار إلى أنه سیتم استخدام ھذا اللقاح خصوصا في المناطق الریفیة والمناطق التي يصعب على المتلقين للوصول إلى لقاح الجرعتين مثل "فایزر" و"سینوفاك"، لافتا إلى أنه سيتم استخدام اللقاح بجرعة واحدة لتلقیح الأجانب الموجودین في مالیزیا".