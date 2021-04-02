«الدلتا الجديدة» و«إيفرجيفن» بالحصاد الأسبوعي لنشاط «الزراعة» (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، العدد رقم 32 من "الإنفوجراف الأسبوعي"، والذي يستعرض فيه الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 26 مارس وحتى 1 أبريل، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.وتصدر الحصاد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع استعراض المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان.واشار الملخص إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي ونظام التسجيل المُسبق للشحنات، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كذلك شهد رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس، مراسم توقيع عقد اتفاق بشأن التعاقد على شراء قطن الإكثار بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وأعلن وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، إضافة ميزة إلى كارت الفلاح ليصبح كارت مدفوعات بخلاف أنه كارت حيازة، وذلك في إطار التحول إلى مصر الرقمية ودخول قطاع الزراعة إلى منظومة التحول الرقمي، وناشد المزارعين بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الزراعي استلام كارت الفلاح الخاص بهم، للاستفادة من وتحقيق النتائج المرجوة منها.كما أعلن اعتماد توريد القمح بواقع 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 ونصف و715 للأردب بدرجة نظافة 23، و705 للأردب بدرجة نظافة 22 ونصف، وقامت وزارة التموين بوضع الضوابط والآليات لاستلام هذه الكميات، كذلك أشار وزير الزراعة الى تفعيل نظام الزراعات التعاقدية في ظل القانون رقم 14 لسنة 2015، حيث وافق مجلس الوزراء على البدء بالزراعات التعاقدية لمحصولي فول الصويا وعباد الشمس، وقد تم الاتفاق مع هيئة السلع التموينية ممثلة في الشركات التابعة لها بالتعاقد مع المزارعين على شراء محصولي فول الصويا وعباد الشمس بأسعار متميزة، بواقع 8000 جنيه لطن فول الصويا و8000 ونصف لعباد الشمس.ووفقا للحصاد الاسبوعي للوزارة فقد أكد وزير الزراعة أنه في إطار التناغم والتعاون بين أجهزة الدولة في تعاملها الاحترافي مع أزمة السفينة البنمية العملاقة "ايفرجيفن" العالقة في المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس ونظرًا لوجود 5 سفن عالقة عليها شحنات مواشي قادمة من رومانيا وإسبانيا إلى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال التنسيق مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تم إرسال ثلاثة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلى المجرى الملاحي حيث إمداد سفن الحيوانات العالقة بـ310 أطنان أعلاف ومياه، كما وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الشكر للسيد القصير لوزير الزراعة، لإرساله هذه الفرق، وقيامها بفحص المواشي في السفن العالقة بالقناة.وخلال هذا الأسبوع استقبل وزير الزراعة، وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البورندي "ديو جيدي روريما"، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة، كما استقبل محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، حيث تناول اللقاء بحث المشروعات الزراعية التي يجري تنفيذها الان على أرض المحافظة وهي مشروع تطوير منظومة الري ومبادرة احياء صناعة الحرير وكذلك المشروعات المرتبطة بالمحاصيل الاستيراتيجية، واستقبل ايضا، وفدا من خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "اكساد" بالقاهرة والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحث معهم تنفيذ مشروع تنموي زراعي بمحافظة مرسي مطروح يشمل تنمية المراعي وحصاد مياه الامطار وتنمية الثروة الحيوانية وانشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة.وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين والمحافظة وممثل عن وزارتي السياحة والبترول ورئيس صندوق تنمية الثروة السمكية في البحر الأحمر، ناقش الاجتماع آليات تنمية الثروة السمكية في محافظة جنوب سيناء والانتهاء من تطوير وتشغيل ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج المجروش بمدينة الطور وكذلك إنشاء مركز تسويق الأسماك بجوار الميناء وأيضا إنشاء مصنع ثلج البلاطات.وصرح وزير الزراعة أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى "مشروع الدلتا الجديدة"، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان ويستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهميه قصوى للقطاع الزراعي.وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مهرجان القاهرة الدولي الأول للتمور، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، بمشاركة أكثر من 50 عارضا وشركة عاملة في هذا المجال، كما نظمت الوزارة، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بمركز البحوث الزراعية، يوم حقلي للمحاصيل الحقلية والبقوليات في محطة بحوث سخا بكفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج وعلماء مركز البحوث الزراعية واساتذة الجامعات، لمتابعة احدث الاصناف من المحاصيل المختلفة والمبشرة والتي تنهض بالإنتاج الزراعي في مصر، كما جدد المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) إعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات، طبقا لمواصفة الأيزو (المواصفه 17025:2017) حيث تم إعتماد المعمل للمرة الأولى عام 2019، حيث يقوم المعمل بفحص وتشخيص الفيروسات علي العوائل النباتيه المختلفه وكذلك تطوير طرق فحص جديدة ومتخصصه وفعاله للكشف عن الفيروسات الحجريه لفحص جميع النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات، كما تم تجديد الأعتماد الممنوح للمعمل الفرعى للمعهد بمحافظة أسيوط طبقا للمواصفة ISO 17025: 2017 ويأتى ذلك إستكمالًا لمنظومة الإعتماد التى يتبعها المعهد لتطوير ورفع كفاءة الأداء بالمعامل بالفرع الرئيسى ومعامله الفرعية والتى بلغت 375 إختبار معتمد دوليًا حيث تم إعتماد 60% من المعامل الفرعية للمعهد على كافة المحافظات.واستعرض اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور عصام ابراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين الثروة الحيوانية، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق، في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والحفاظ عليها ودعم المربين، وذلك خلال افتتاح الندوة التفاعلية التي تم اقامتها على هامش معرض اجري بيزنس بمحافظة الإسماعيلية.ونفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، 13 مدرسة حقلية في 7 محافظات، خلال الاسبوع الماضي، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع ومربي الإنتاج الحيواني.