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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3694 إصابة جديدة بكورونا و116 وفاة في بلغاريا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:08 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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سجلت بلغاريا 3694 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 346 ألفا و327 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية في بيان لها نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 18 ألفا و502 فحص

وأضافت أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 116 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و313 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 2534 شخصا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 262 ألفا و95 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 10 آلاف و152 شخصا من بينهم 747 في وحدات العناية المركزة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا يبلغ 70 ألفا و919 شخصا.

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