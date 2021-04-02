«الحكومة دقت ناقوس الخطر».. كيف تحمي نفسك من كورونا في رمضان؟

زادت حدة التحذيرات الحكومية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع دخول شهر رمضان، وممارسات المواطنين في هذا الشهر من تجمعات عائلية وزيارات وخيم رمضانية.ومؤخرًا أوصت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة مراعاة بعض الإجراءات لتفادي زيادة أعداد الإصابة أو الوفيات في هذا الشهر الكريم مثل ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص عند ارتياد أماكن العبادة، مع تنظيم دخولهم وخروجهم منها، وكذلك تطهير هذه الأماكن بالمطهرات بشكل دوري، وإغلاق جميع برادات المياه بها، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل.وفي هذا الشأن أكدت دكتورة نهلة عبد الوهاب أستشاري البكتيريا والفيروسات بجامعة القاهرة؛ ضرورة عدم التهاون بتطبيق الإجراءات خاصة مع دخول شهر رمضان وزيادة التجمعات العائلية لطبيعة وطقوس الشعب المصري في هذا الشهر الفضيل من الخروج والسهر بالخيم الرمضانية وكثرة الزيارات.وشددت عبد الوهاب على الالتزام بالكمامة والكحول خاصة في حالة الخروج للصلاة مع الحرص على استعمال السجادة الخاصة بكل مواطن وعدم مصافحة الغير وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المصلي والآخر مع عدم التدافع عند الدخول أو الخروج من المسجد.وتوضح عبدالوهاب أن الحكومة حذرت من عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات مع دخول شهر رمضان والذي يتزامن مع احتمالية حدوث الموجة الثالثة من كورونا وهو ما يستوجب على المواطنين الالتزام.وشدد ت على عدم التراخي بحجة ظهور لقاح كورونا، مشيرة إلى أن أول سلاح لمواجهة الفيروس هو غسل اليدين والتباعد وضرورة عدم تجاهل وجود الوباء والتعامل مع بإستخفاف واستهتار؛ مطالبه الشعب المصري بأخذ مزيد من الاحتياطات والتعامل بحرص شديد مع الآخرين وتجنب التلامس ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والالتزام بالكمامات قبل أي شيء عند الخروج من المنزل.وقال دكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا وأستاذ الأمراض الجلدية: "لا بد من التكاتف والالتزام والاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد وغسل الأيدي بصفة مستمرة بالماء والصابون لمدة 20 ثانية مع التأكيد على غسل كل إصبع على حدة وتخليل الماء بين الأصابع، والتعود على هذه الممارسات كأسلوب حياة سيستمر معنا لسنوات؛ ويعتبر هذا أهم عامل لمنع نقل العدوى خصوصا بعد ملامسة أي سطح، مع ضرورة الحرص على استخدام منديل ورقي عند الكحة أو العطس وإلقائه في سلة المهملات في الحال".وشرح الناظر أن سلاح المصريين خلال هذه الفترة هو الوعي والتمسك بالإجراءات وإتباعها جيدًا خاصة عند الخروج من المنزل وأثناء العمل لابد من استخدام كحول بنسبة 70%، في حالة عدم توفر الماء والصابون، وتغسل به الأيدي بنفس الطريقة السابقة حتى يجف من الجيل تماما للوقاية من الإصابة؛ مضيفًا أن التهاون في الإلتزام يعقبه زيادات في أعداد الإصابة والوفيات.واستغرب الناظر أن أغلب المصريين يعرفون حاليًا إجراءات العزل المنزلي والأدوية والنظام الغذائي المفترض إتباعها عند الإصابة ولا يطبقون الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة من الأساس؛ ففي أغلب الأماكن العامة مثل الكافيهات والنوادي لا يوجد أدنى حرص من المواطنين على التباعد أو ارتداء الكمامة أو تطهير الأسطح قبل الجلوس أو حتى في أماكن العمل؛ موضحًا أنه أولى بالمصريين وقاية أنفسهم من الإصابة.وشدد الناظر على ضرورة تجنب التقبيل والأحضان وحتى السلام باليد، مع محاولة أن تكون المسافة بينك وبين أي شخص أكثر من 2 متر؛ مع الزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة فهي عامل الحماية الاول من فيروس كورونا والاصابة به بنسبه 80%، خاصة بعد اختلاف الأعراض التي قد تظهر على الإنسان من فيروس كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وغيره من الأعراض التي قد تتشابة مع البرد العادي إلى إسهال وفقد لحاسة الشم والتذوق وعدم ارتفاع في درجات الحرارة.