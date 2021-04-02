«قوى عاملة البحيرة»: التفتيش على 464 منشأة خلال شهر فبراير

قال السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 464 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 24 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 8 ندوات توعية عمالية، و4 ندوات توعية سكانية، فضلًا عن بحث 21 شكوى عمالية و11 شكوى نقابية، وتجديد 4 تراخيص عمل أجانب لـ 4 فلسطينيين من الإدارة المختصة.أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 3 شكاوى في نفس المجال، والتفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.