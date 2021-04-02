41 قتيلا في حادث خروج القطار عن السكة في تايوان

أكدت فرق الإنقاذ مقتل 41 شخصا على الأقل في حادث خروج قطار عن سكته في شرق تايوان اليوم الجمعة.وقالت وكالة الإغاثة الوطنية في أحدث تقرير إن "41 شخصا قتلوا وهناك اثنان لا يزالان عالقين في العربات و66 أدخلوا الى المستشفيات".ورجحت الشرطة أن يكون عشرات الأشخاص قضوا في حادث خروج قطار مكتظ بالركاب عن السكة داخل نفق في شرق تايوان، في أول أيام عطلة نهاية أسبوع طويلة فيما تحاول فرق الانقاذ إخراج الركاب العالقين.وقالت الشرطة إن الحادث قد تكون سببته آلية بناء انزلقت من منحدر واصطدمت بالقطار الذي كان يستعد لدخول النفق.