«القوى العاملة»: تعيين 1260 شابًا بينهم 26 من ذوي الهمم بالبحيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة، 1260 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 20 فرصة عمل، فضلًا عن استخراج 3138 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وقال الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إن المديرية قامت بتسجيل 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة، فضلًا عن صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود بإجمالي 20 ألف جنيه، و11 منحة زواج بمبلغ 33 ألف جنيه، و10 منحة وفاة بمبلغ 36 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 89 ألف جنيه لـ 31 عاملا ً من المسجلين، بالإضافة إلى صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3576 عاملًا من المسجلين، بإجمالي مليون و788 ألف جنيه.