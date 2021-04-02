ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي يسبب تساقط من الثلوج في أوروبا

يؤدي ذوبان الصفائح الجليدية لبحر القطب الشمالي بفعل الاحترار بشكل مباشر إلى زيادة تساقط الثلوج في أوروبا، على غرار ما شهدته موجة الصقيع "وحش من الشرق" العام 2018.وكانت هذه الموجة التي أصابت معظم شمال أوروبا بالشلل في فبراير ومارس 2018 كلّفت أكثر من مليار يورو يوميًا في بريطانيا وحدها.وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر جيوساينس" أن هذه العواصف الثلجية غير المألوفة كانت نتيجة مباشرة للمياه "الدافئة بشكل غير طبيعي" في بحر بارنتس الذي فقد 60 في المئة من صفائحه الجليدية قبل أسابيع قليلة من هذه العواصف التي أطلقت عليها تسمية "وحش من الشرق" (بيست فرو ذي إيست) في إنجلترا و"مدفع الثلج" في السويد وظاهرة "موسكو-باريس" في فرنسا.ونظرًا إلى ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بوتيرة أسرع من بقية الكوكب، فإن الدوامة القطبية - وهي منطقة تتميز بهواء بارد وبضغط منخفض للقطبين خلال مواسم البرد - تكون أكثر عرضة للتحرك جنوبًا.وقالت كبيرة الباحثين هانا بيلي من جامعة أولو في فنلندا "ما اكتشفناه هو أن طوف الجليد هو فعليًا بمثابة غطاء فوق المحيط".