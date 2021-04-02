مصرع 3 أشخاص في حريق قرب مخيم للاجئي الروهينجا ببنجلاديش

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق اليوم (الجمعة) في سوق مؤقت يقع قرب مخيم للاجئي أقلية "الروهينجا" المسلمة جنوبي بنجلاديش، وذلك حسبما أفادت الشرطة البنغالية.ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن قائد الشرطة المحلية سانجور مرشد قوله إنه تم انتشال الجثث من تحت الانقاض بعد ما قضى رجال الإطفاء عدة ساعات لكي يتمكنوا من السيطرة على الحريق.وأسفر الحريق الذي اندلع في وقت مبكر اليوم عن تدمير أكثر من 20 متجرا في السوق الذي يقع قرب مخيم "كوتوبالونج" للاجئين.من جهته، أفاد المسؤول بخدمات الإطفاء والدفاع المدني عماد الحق بأن جهود الإطفاء استمرت لأكثر من 3 ساعات للسيطرة على الحريق، مشيرا إلى إصابة عدة أشخاص أخرين.يشار إلى أن هذا الحريق يأتي في أعقاب حريق أخر مدمر اندلع الشهر الماضي في مخيمات أقلية الروهينجا؛ وخلف 15 قتيلا و560 مصابا، وشرد حوالي 45 ألف لاجئ.