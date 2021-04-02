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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

21 ألفا و888 إصابة جديدة بكورونا و232 وفاة في ألمانيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:57 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
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أفاد معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية بأنه تم تسجيل 21 ألفا و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و855 ألفا و61 إصابة.

وأظهرت البيانات الصادرة من المعهد حسبما نقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الجمعة أن إجمالي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 76 ألفا و775 وفاة؛ بعد ما تم تسجيل 232 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

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