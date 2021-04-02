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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشرشابى» يتفقد أعمال النظافة بمصر الجديدة والسلام والنزهة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:49 ص
أعمال النظافة بمصر
أعمال النظافة بمصر الجديدة
مصطفى عبدالله
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قام اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال النظافة بنطاق أحياء مصر الجديدة والنزهة والسلام وأول طريق مصر اسماعيلية الصحراوي.

كما تفقد رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال الجوالات أعمال تجريد ورفع الأتربة ومخلفات الهدم والبناء الموجودة أول طريق مصر إسماعيلية ومداخل مدينة السلام، وأثنى رئيس الهيئة على المجهود المبذول من المركزية للنظافة الذين يعملون ليلًا ونهارًا لإظهار القاهرة بالمظهر الحضاري الذي تستحقه.

ورافق رئيس هيئة نظافة القاهرة المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والعميد عبدالهادي شعبان مدير عام الهيئة والعميد محمود أبوبيه رئيس المركزية للنظافة ومدير المخازن ومدير العلاقات العامة ومديري المنطقه الشرقية ورؤساء فروع الهيئة.

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