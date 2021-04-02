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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف عثمان: انتهاء تصوير «هجمة مرتدة» قبل رمضان.. وصدفة كشفت إصابتى بكورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:50 ص
الفنان الشاب يوسف
الفنان الشاب يوسف عثمان
محمد مجدي
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قال الفنان الشاب يوسف عثمان، إن فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة"، سينتهي من التصوير بعد حوالي أسبوع ونصف الأسبوع من الآن، أي قبل بداية شهر رمضان.

وأوضح يوسف عثمان في لقاء مع برنامج "قضا أخف من قضا"، على راديو إنرجي، منذ قليل، أنه يقدم شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه في وقت سابق في مسلسل هجمة مرتدة، مشيرًا إلى أن دوره بعيد عن مشاهد الأكشن.

وأكد يوسف عثمان، أن تصوير مسلسل هجمة مرتدة الذي يقوم ببطولته أحمد عز وهند صبري، بدأ منذ العام الماضي، ثم توقف قليلًا بسبب جائحة كورونا، ثم تم استكمال التصوير مرة أخرى.

وأشار يوسف عثمان إلى أن هجمة مرتدة مليء بالأحداث الدرامية، ومشاهد الأكشن والإثارة، التي تم تنفيذها على طريقة أفلام السينما، لكنها مبررة وفي إطار درامي.

وكشف يوسف عثمان لأضا، عن مشاركته بدور كوميدي في مسلسل "كله بالحب"، مع زينة وأحمد عز، وقال إنه حاول تقديم الكوميديا بشكل مختلف وخفيف على الشاشة، معبرًا عن حماسته لهذا العمل.

وتحدث يوسف عثمان عن مشاركته في مسلسل خيط حرير، الذي شجعه على تقديم أدوار خارج الموسم الرمضاني دون تخوف من عدم نجاحه، مشيرًا إلى أن المنصات الإلكترونية أسهمت في انفتاح العقول تجاه الأعمال "الأوف سيزون".

وأكد يوسف عثمان أنه اقتبس مواصفات شخصية "رامز" في مسلسل خيط حرير الذي قام ببطولته مع مي عزالدين، من زملائه في الجامعة وشحصيات حقيقة قابلها في الواقع.

وأشار يوسف عثمان، إلى أن مسلسلات المنصات قبل الكورونا كانت تتعرض للظلم، لكن مع الظروف الأخيرة أصبح المشاهد يتابع ويهتم، وتشجع المنتجين على تقديم محتوى خاص للمنصات والبحث عن موضوعات جديدة وانتقاء الأفكار.

وعن تجربة المسلسلات القصيرة في رمضان، قال يوسف عثمان إن اعتماد العديد من الأعمال على الحلقات المختصرة تمنح المسلسلات جودة أعلى، وسيحدث فارقًا ما سيشجع على زيادة عددها في العام الماضي.

وعبر يوسف عثمان عن إعجابه بفكرة ثنائيات النجوم في أعمال رمضان هذا العام، والتغلب على فكرة النجم الأوحد، التي كانت تضر بالمشاهد وبالعديد من الفنانين.

وكشف يوسف عثمان عن إصابته بفيروس كورونا، في شهر أكتوبر الماضي، بعدما أجرى التحليل بالصدفة، وكان لا يعلم كيفية التعامل مع المرض وظروف العزل في هذه الفترة.

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