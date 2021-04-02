«بايونير» الأمريكية للنفط تستحوذ على «دبل بوينت» مقابل 6.4 مليار دولار

اتفقت شركة إنتاج النفط الأمريكية بايونير ناتشورال ريسورسيز، على الاستحواذ على منافستها دبل بوينت إنرجي المملوكة ملكية خاصة مقابل نحو 6.4 مليار دولار، ما يُسرع اندماجات منتجي النفط الصخري.وتسارعت عمليات الدمج والاستحواذ على حقول النفط هذا العام، إذ تعافت أسعار الطاقة عقب انهيار السوق العام الماضي بفعل فيروس كورونا، وتشتري الشركات التي تحظى بميزانية قوية شركات التشغيل المثقلة بالدين والمملوكة ملكية خاصة وتعد بالتركيز على الربحية أكثر من نمو الحجم.وقال أندرو ديتمار المحلل المعني بالدمج والاستحواذ لدى إنفيروس، إن الاستحواذ على شركات نفط سريعة النمو مثل دبل بوينت إنرجي من جانب شركات تشغيل الحقول المتقادمة "سيهدئ المخاوف من أن النفط الصخري الأمريكي قد يغرق السوق بالإمدادات مجددا ويؤدي لانهيار الأسعار".