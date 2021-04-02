«التعاونيات الزراعية»: تنمية الريف تبدأ بإصلاح الطرق والصرف الصحي

أكد مجدي عيسى عضو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وعضو الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، أن هناك مؤشر جيد على المشروع القومى لتنمية الريف َوالقرية المصرية الذي سيستغرق 3 سنوات، حيث يبدأ تبطين الترع والمراوي، وأن التعاونيات يأملون في عملية تمهيد الطرق وتوصيل الصرف الصحي للقرى المرحومة وتوصيل الغاز وإنشاء المدارس.وقال عيسى لـ"الدستور" إن مشروع تنمية الريف المصري يبدأ خلال شبكات الطرق ودخول شبكات الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكدا ضرورة إشراك المرأة في عملية التنمية من خلال الأعمال اليدوية.