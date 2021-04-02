تونس تتسلم الدفعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة تسلم الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، والمتمثلة في 98 ألفا و400 جرعة من لقاح "استرازينيكا" البريطاني.وكان في استقبال شحنة جرعات اللقاح بمطار قرطاج الدولي بحسب بيان الوزارة اليوم كل من وزير الصحة فوزي مهدي، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ايف سوتيران، وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بتونس "اليونيسيف" مارلينا فيفياني.وكانت تونس قد تسلمت 3 شحنات من اللقاح المضاد لكورونا، تمثلت أول شحنة في 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي، والثانية في 93 ألفا و600 جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي ضمن مبادرة "كوفاكس"، والثالثة 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني في اطار منحة من الصين.