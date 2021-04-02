رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نهال الشقنقيري ضمن أكثر 100 شخصية نسائية تأثيرًا في طب وجراحة العين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:36 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة نهال الشقنقيرى، الأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب- جامعة الإسكندرية، لاختيارها ضمن أكثر 100 شخصية نسائية تأثيرًا على مستوى العالم فى طب وجراحة العين لعام 2021.

يذكر أن الدكتورة نهال الشقنقيرى سبق أن كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي نظمته وزارتا التضامن الإجتماعي والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومى للمرأة لتكريم مجموعة من النماذج النسائية المشرفة بمصر، كما كرمها مجلس جامعة الإسكندرية فى مارس 2018، باعتبارها نموذجًا يحتذى فى التفانى والإخلاص فى العمل وتقديرًا لإسهاماتها فى خدمة المجتمع وجهودها لتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدنى فى مجال تخصصها، بالمستشفى الميرى المجانى بمركز جراحات اليوم الواحد ـ قسم رمد الأطفال والذى تم تجهيزه بالكامل من التبرعات، وساهمت من خلاله بالقيام بإجراء عدد كبير من الجراحات للأطفال البسطاء من الإسكندرية والمحافظات المحيطة بل ومحافظات الصعيد دون أى مصاريف.

الجدير بالذكر أن "الشقنقيري" متفرغة تمامًا للعمل الإنسانى وليس لها عيادة أو مستشفى خاص وكرست حياتها للعمل في مركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الميرى، وتبدأ عملها فى الخامسة صباحًا بإجراء العمليات والتى بلغ عددها أكثر من 8000 عملية، كما تقوم بنقل خبرتها للأجيال الشابة من الأطباء فى تخصص جراحة العين للأطفال.

موضوعات متعلقة

متحدث «الأوقاف»: إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في رمضان

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

متحدث «الأوقاف»: إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في رمضان

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» فى جلطات دموية بأستراليا

الأجهزة الإلكترونية تُنقذ الأشخاص من خطر أسماك القرش في أستراليا

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

«الشارد».. رواية جديدة لأحمد الصمادى

قراء يستغلون معرض الإسكندرية وينظمون ندوة افتراضية لكاتب إخواني أردني

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

أظهرت تفاصيل الجسد.. هل عرف المصريون القدماء العباءة السوداء؟