وزير الري: تأهيل 1372 كيلو مترًا من الترع

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، تقريرًا بالموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث.وقال وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1372 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ 4584 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1089 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7045 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.وأكد وزير الموارد المائية والرى، إن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.