رغم انتقادات الصحة العالمية.. مسارح نيويورك تفتح أبوابها أمام الجمهور

تعيد المسارح فتح أبوابها واستقبال الجمهور، اليوم الجمعة، في نيويورك، في خطوة باتت ممكنة جراء حملة التلقيح المكثفة في وقت انتقدت فيه منظمة الصحة العالية بطء التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا، حيث شددت دول عدة الإجراءات الصحية.وستكون المسارح وقاعات الحفلات في عاصمة الولايات المتحدة الثقافية قادرة على استقبال مئة شخص كحد أقصى. وهي كانت أغلقت أبوابها منذ مارس 2020.لكن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا الأميركيين إلى احترام الإجراءات الوقاية، ولا سيما وضع الكمامة كما دعا الأندية الرياضية إلى الحد من أعداد الجماهير في منشآتها.