ارتفاع حصيلة ضحايا قطار تايوان إلى 36 قتيلًا و68 مصابًا

أعلنت السلطات المحلية في تايوان، ارتفاع حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره في نفق بالقرب من مدينة "هوالين" شرقي تايوان صباح اليوم الجمعة إلى 36 قتيلا و68 مصابا.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة أن مكتب شرطة السكك الحديدية أفاد بأن 350 راكبا كانوا على متن القطار الذي انطلق من العاصمة "تايبيه" متجها إلى مقاطعة "تايتونج" الساحلية شرقي البلاد.ورجحت وسائل إعلامية رسمية تابعة للحكومة التايوانية، أن سبب الحادث يرجع إلى عربة الصيانة بالقطار التي "لم تكن متوقفة بشكل صحيح".يذكر أن الحادث يعد الأسوأ خلال أكثر من ثلاثين عاما في السكك الحديدية بتايوان.