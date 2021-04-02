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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: 30 تجلطا دمويا نادرا ظهرت على متلقي لقاح أسترازينيكا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:34 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
مروة عنبر
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أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، اكتشافها 30 تجلطا دمويا نادرا لدى من تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، أي 25 زيادة عن 5 حالات أعلنت في 18 مارس الماضي عن اكتشافها حين كان عدد من تم تطعيمهم 11 مليونا.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الوكالة أنها لا تزال تعتقد بأن فوائد أسترازينيكا تفوق الخطر المحتمل من التجلط الذي حمل عددا من الدول، معظمها من الاتحاد الأوروبي، على تعليق استخدامه بعد اكتشافها لتجلطات لدى الذين تلقوه من مواطنيها، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت رويترز أن الوكالة الأوروبية للأدوية سبق وأصدرت بيانا، بأنها لم ترصد بعد إجرائها دراسات إضافية، أي صلة مباشرة بين تلك الحالات واللقاح.

ووردت الحالات التي تم اكتشافها في "المملكة المتحدة" في 22 تقريرا عن تجلط الجيوب الوريدية الدماغي، وهو مرض نادر عن تخثر في المخ، إضافة إلى 8 تقارير عن تخثرات أخرى مرتبطة بانخفاض عدد الصفائح الدموية من إجمالي 18.1 مليون و100 ألف جرعة تم إعطاؤها.

كما أكدت الوكالة أن مراجعتها الدقيقة للتقارير عن النوع النادر والمحدد من الجلطة الدموية مستمرة.

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