كوريا الجنوبية تسعى لتحقيق مناعة القطيع من كورونا في هذا التوقيت

أعلنت كوريا الجنوبية، سعيها إلى تطعيم إجمالي 12 مليون شخص بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى شهر يونيو المقبل في إطار برنامج التطعيم في البلاد الذي بدأ في 26 فبراير الماضي، مشيرة إلى أن هدفها هو تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر 2021.وأفادت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الجمعة - بأنه تم إعطاء 914،069 شخص لقاح كورونا، موضحة تلقي 834،226 شخص لقاح أسترازينيكا، في حين تلقى 79،843 شخص لقاح فايزر.وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 10،821 حالة من الآثار الجانبية بعد التطعيمات، ولكن تبين أن معظمها كانت أعراضا خفيفة، مثل الصداع والحمى والغثيان.