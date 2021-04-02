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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسعى لتحقيق مناعة القطيع من كورونا في هذا التوقيت

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:33 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت كوريا الجنوبية، سعيها إلى تطعيم إجمالي 12 مليون شخص بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى شهر يونيو المقبل في إطار برنامج التطعيم في البلاد الذي بدأ في 26 فبراير الماضي، مشيرة إلى أن هدفها هو تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر 2021.

وأفادت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الجمعة - بأنه تم إعطاء 914،069 شخص لقاح كورونا، موضحة تلقي 834،226 شخص لقاح أسترازينيكا، في حين تلقى 79،843 شخص لقاح فايزر.

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 10،821 حالة من الآثار الجانبية بعد التطعيمات، ولكن تبين أن معظمها كانت أعراضا خفيفة، مثل الصداع والحمى والغثيان.

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