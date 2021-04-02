433 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 19 ألفًا و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليون و711 ألفًا و630 إصابة.وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 834 طفلًا و484 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.وأوضح أنه تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 33 ألفا و679 شخصا.مشيرا إلى أن 10 آلاف و287 شخصا تماثلوا الشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و333 ألفا و370 شخصا.