2077 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 2077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 248 ألفا و931 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1034 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 221 ألفا و347 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن، بلغ 26 ألفًا و95 شخصا، منهم 9 آلاف و98 مريضًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات.