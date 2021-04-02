رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا ترصد العشرات من حالات تجلط الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:30 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
أ ش أ
طباعة
رصدت السلطات الصحية البريطانية 30 حالة نادرة من التجلط الدموي عقب استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة - حسبما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - أنها لم تتلق أي تقارير بشأن حدوث تجلطات بعد استخدام اللقاح الذي صنعته شركة "فايزر" الأمريكية.

وأكد المسؤولون أنهم لا يزالون يعتقدون بأن فوائد اللقاح بالحماية من كوفيد-19 تفوق إلى حد كبير مخاطر تجلط الدم المحتملة.

وعلقت بعض الدول على استخدام لقاح أسترازينيكا على أراضيها، واستأنفت أقطار أخرى حملات التطعيم باستخدامه بعد التعليق، ولا تزال التحقيقات مستمرة بشأن التقارير التي أفادت بحدوث تجلطات دموية نادرة، تكون شديدة في بعض الأحيان، عقب تلقي اللقاح.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى تزايد القلق بشأن الروابط المحتملة بين تلقي جرعة أسترازينيكا المضادة للفيروس التاجي وبين الإصابة بنوع نادر ومحدد من جلطات الدم.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤولين في المملكة المتحدة، قولهم إنه لا توجد أدلة كافية في الوقت الحالي لإجراء أي تغييرات على سياسة التطعيم.

وحتى إذا ثبت وجود صلة سببية بين اللقاح والإصابة بجلطات الدم، قال بعض الخبراء المقيمين في المملكة المتحدة إنه لا يزال من المنطقي الاستمرار في التطعيمات لأن حوادث تجلط الدم تبدو نادرة للغاية.

وكانت السلطات الصحية المحلية كشفت، في 18 مارس، عن رصد خمس حالات لجلطات دماغية نادرة، بين نحو 11 مليون شخص تلقوا اللقاح.

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي يسبب تساقط من الثلوج في أوروبا

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» في جلطات دموية بأستراليا

رغم انتقادات الصحة العالمية.. مسارح نيويورك تفتح أبوابها أمام الجمهور

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى ببرلين

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

كارثة معرض الاسكندرية للكتاب.. قراء ينظمون ندوة لـ«شاعر الإخوان في الأردن»

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

أظهرت تفاصيل الجسد.. هل عرف المصريون القدماء العباءة السوداء؟

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»