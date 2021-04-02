محافظ القاهرة يشهد بعد قليل الاحتفال بيوم اليتيم من المحروسة

يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعد قليل، الاحتفالية التى ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات.وتقام فعاليات الاحتفالية بمساكن المحروسة ١ بمدينة السلام ومنطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي.وقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان اليوم الجمعة للأطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.