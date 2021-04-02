جامعة الملك فهد تحذر من خطورة «الإخوان الإرهابية» في ندوة فكرية

نظمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مساء أمس الخميس، ندوة بعنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة أمن الدولة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.وشارك في الندوة رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف، ومستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد العقيل، والباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحمن الهليل، والمشارك في الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري.وتناولت الندوة التوعية بخطورة الأفكار والجماعات المتطرفة التي تهدد أمن الوطن واستقراره والتوعية بأهمية بيان هيئة كبار العلماء الذي يحذر من جماعة الإخوان الإرهابية التي تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين الحنيف، والأفكار المتطرفة لدى جماعة الإخوان المنحرفة التي تهدف إلى منازعة ولاة الأمر وإثارة الفتن والتحذير من الانتماء إليها والتعاطف معها.واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية ومسؤولية جميع أفراد المجتمع في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.