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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا ترحب بالمحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإيران بشأن الاتفاق النووي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:21 ص
الاتفاق النووي
الاتفاق النووي
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أكدت الولايات المتحدة ترحيبها بالمحادثات المرتقبة التي كشف عنها الاتحاد الأوروبي بين إيران والدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، بهدف بحث احتمال انضمام واشنطن مجددا إلى الاتفاق.

وأعربت واشنطن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الحمعة، عن ترحيبها بالاجتماع المرتقب اليوم بين القوى الدولية وإيران الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف النووي الإيراني، مشيرة في الوقت عينه إلى استعدادها لاتّخاذ "خطوات متبادلة" للعودة للاتفاق.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "بالطبع نرحب بهذه الخطوة ونعتبرها إيجابية". مضيفا "نحن على استعداد للسعي للعودة إلى الإيفاء بالتزاماتنا الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة بما يترافق مع قيام إيران بالأمر ذاته".
وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع شركائها بشأن الطريقة الأمثل لتحقيق ذلك، بما يشمل سلسلة خطوات أولية متبادلة، مضيفا أنه يتم النظر في الخيارات المتاحة للقيام بذلك، بما في ذلك محادثات غير مباشرة من خلال شركائنا الأوروبيين.

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