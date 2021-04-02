رئيس كازاخستان يدعو شعبه للتطعيم ضد كورونا في أقرب وقت ممكن

دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم (الجمعة)، شعبه للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.وقال توكاييف في اجتماع بشأن مكافحة "كوفيد -19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكازاخية (كازينفورم)، إن الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الفيروس التاجي هي التطعيم.وأوضح أنه ينبغي على الحكومة عكس الوضع في أبريل الجاري وتوفير إمدادات اللقاح من الخارج والإنتاج المحلي للقاح، داعيا جميع مواطني كازاخستان للحصول على لقاح كوفيد-19 في أقرب وقت ممكن.وشدد الرئيس الكازاخي على أن تجربة الصين والإمارات تظهر أن استراتيجية التطعيم المدروسة والانسحاب من الإغلاق قد يساعدان في العودة إلى الوضع الطبيعي واستئناف عمل جميع القطاعات الاقتصادية.