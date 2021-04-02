صحف سعودية: المملكة حريصة على أمن واستقرار العراق

أكدت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الجمعة، أن المملكة حرصت دائما على بناء علاقات جيدة ومتماسكة واستراتيجية مع العراق، خصوصا في أوقات الأزمات التي مر بها، مشددة على المحافظة على أمن واستقرار العراق، ومنع التدخلات الخارجية التخريبية، ولا سيما من جانب النظام الإرهابي الإيراني.وتحت عنوان "مرحلة جديدة بأبعاد عربية"، أكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها، أن السعودية تبني علاقاتها مع أشقائها العرب، استنادا إلى مصلحة الشعب العربي، وتوفر في الوقت نفسه كل الأدوات الممكنة لتكريس الاستقرار والأمن، وتعزيز النمو، على عكس تماما استراتيجية الخراب التي لم يتوقف النظام الإرهابي في إيران عن نشرها في العراق.وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أن المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تصب في استراتيجية السعودية تجاه العراق، بما في ذلك تأسيس صندوق سعودي - عراقي مشترك برأسمال ثلاثة مليارات دولار، إسهاما من المملكة في تعزيز الاستثمار في كل المجالات الاقتصادية في العراق.وبينت أن الرياض تتحرك في كل الاتجاهات من أجل تكريس أمن العراق، ليس فقط بتفكيك استراتيجية التدخلات الخارجية، خصوصا الإيرانية، لكن أيضا عبر التزام المملكة بتعهداتها تجاه العراق، بما في ذلك مواصلة دعمها جهود إعادة الإعمار.ولفتت إلى أن المملكة وقفت إلى جانب العراق في كل الظروف التي مر بها، فبعد انفجار جائحة كورونا، أسرعت الرياض إلى تقديم ما أمكن من مساعدات طبية للعراق الشقيق، بما في ذلك المعدات والمواد الخاصة بمقاومة هذا الوباء الخطير، ولا يزال التعاون بين البلدين يسير نحو الأمام في هذا المجال.وأوضحت "الاقتصادية" في الختام أنه وعلى الصعيد الاستراتيجي الأكثر عمقا، هناك تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وهذا يصب في مصلحة العراق كثيرا، الذي يشهد منذ أعوام طلبا متصاعدة على الكهرباء، فضلا عن أن العراقيين يعانون انقطاعات متكررة لهذه الخدمة المحورية.من جانبها، قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيز استقرار المنطقة والعالم"، إن الاستراتيجيات التي تنطلق منها سياسة الـسعودية الـهادفة إلـى الحفاظ علـى مفاصل الاتزان والأمن والاستقرار الإقليمي، بصورة تمتد آفاقها دوليا، هي إستراتيجيات تعكس قوة وقدرة المملـكة وأدواره ا الـرائدة والقيادية في المنطقة والمجتمع الدولي.وأكدت حرص المملكة على دعم مصلحة العراق، وعلى تلك التضحيات والمساعي التاريخية المستديمة، التي تقوم بها في سبيل دعم كافة مقومات تحقيق الاستقرار والأمن وسلامة النفس البشرية في المنطقة وتعزيز الـروابط المشتركة بين كافة دول المنطقة.بينما أشارت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "عراق جديد"، إلى أن العلاقات السعودية - العراقية تمر بأفضل فتراتها؛ كون الرغبة الصادقة القوية من قيادة البلدين لأخذها إلى مجالات أوسع وأرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.وبينت أن العراق يمر حاليًا بفترة أشبه بالفترة الانتقالية بعد أحداث كادت أن تعصف بالدولة العراقية، وتضع العراق في مهب الريح.وختمت الصحيفة بالقول "إن توجه العراق نحو عمقه العربي خطوة في الاتجاه الصحيح ستساعد وبقوة في استقراره وفي دوران عجلة التنمية فيه بعد توقفها فترة طويلة نتيجة للأوضاع في العراق السياسية والعسكرية من دون أن ننسى التدخلات في شأنه الداخلي بطريقة فجة أدت إلى نتائج كارثية، أدت إلى تأخر لحاق العراق بركب التنمية والتقدم".