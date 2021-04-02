تداول 27 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5174 شاحنة.وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 55 ألفا و920 طنا تشمل:19461 طن فوسفات و8742 طن رمل و23370 طن يوريا و2040 طن ألواح جبس و807 أطنان قطع غيار و1500 طن مولاس، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33135 طنا تشمل: 24890 طن ذرة و200 طن نواتج ذرة و6000 طن فول صويا و2045 طن خشب زان.وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1149 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من "الإمارات والمغرب والسعودية وألمانيا وبلجيكا وسلوفينيا والصين والهند ومالطا وكرواتيا وإيطاليا وانجلترا وسنغافورة وأمريكا"، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 301 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2219 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 7 آلاف و829 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 183 ألفا و532 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1330 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا.