اتحاد المقاولين يطرح مناقصة كبرى لتنفيذ شبكة كهرباء بالمدن الجديدة

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الثانية المتخصصة فى تنفيذ أعمال الكهروميكانيكية، وذلك لتنفيذ أعمال شبكة الكهرباء منطقة الإسكان الأكثر تميزا بمنطقة الـ17 فدان بامتداد مرز المدينة بني سويف الجديدة إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وفيما يخص الشروط والفنية والمواصفات، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 2000 جنيه ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأضاف اتحاد المقاولين أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 950 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاربعاء الموافق 14 ابريل بمقر الجهاز، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 28 ابريل الجاري، لافتًا أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى لاحق وحيث تخضع هذه المناقصة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.