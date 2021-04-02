تعليم القاهرة يحصد جائزتين في مسابقة المبدع القومي على مستوى العالم العربي

فاز تعليم القاهرة بجائزة المبدع القومى على مستوى العالم العربي فى مسابقة (الأسبوع العربى للبرمجة والزخرفة)، ضمن فعاليات الخطة التنفيذية لأنشطة المدارس المنتسبة باليونسكو والالكسو فى مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة والزخرفة.بحضور المعلمين والطلاب للدورات التدريبية وورش العمل (اون لاين) عبر ميكرو سوفت) متميز تم تنفيذ الأنشطة المشاركة فى المسابقة، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.وشارك فى الأسبوع العربي للبرمجة المدراس التابعة لليونسكو والالكسو من مختلف الإدارات التعليمية.وفاز المتوجين بالتساوى فى أجمل فيديو على مستوى 19 دولة من الوطن العربي للطالبين، أحمد أسامة، مدرسة السيدة خديجة الرسمية للغات إدارة المستقبل، تحت إشراف إيمان سعيد محمود فرج، ومحمد شعبان عبد الفتاح، مدرسة طه حسين النموذجية للمكفوفين، إدارة الزيتون تحت اشراف إيمان سعيد محمود فرج.