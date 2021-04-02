افتتاح السيسي «مدينة الدواء» أبرز اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات، على رأسها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي "مدينة الدواء" أحد أكبر الصروح الدوائية بالمنطقة، واحتفالية نقل المومياوات الملكية، واستقبال مصر 854 ألف جرعة من لقاح أسترزينكا لمواجهة فيروس كورونا.فمن جانبها، قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية فى مصر" - الرئيس خلال افتتاح «مدينة الدواء» أحد أكبر الصروح الدوائية بالمنطقة:- توفير الدواء لكل مواطن بجودة عالية وسعر مناسب" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الشكر للقائمين على صناعة الدواء فى مصر على الجهد الكبير المبذول فى اكتمال مشروع مدينة الدواء المصرية، مؤكدا أن تلك الصناعة تمس جميع المواطنين بشكل مباشر، وأن المريض يجب أن يجد الدواء الجيد وبسعر مناسب، سواء من خلال التأمين الصحى أو من خلال الشراء المباشر.وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مدينة الدواء فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، أمس، أن هذا المشروع بدأت فكرته منذ 7 سنوات، وكان التخطيط لبناء مصانع بشكل علمى وبجدارة عالية جدا، طبقا للمعايير العالمية المتقدمة، ويتبقى لنا الآن فى مجال صناعة الأدوية تصنيع أدوية الأورام.وأكد أن امتلاك القدرة على تصنيع الدواء أمر حيوى يتجاوز فكرة التكلفة والمكسب، مشددا على أن الدولة مستعدة لتوفير جميع التسهيلات لصناعة الدواء خاصة أدوية الأورام وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، مشيرا إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير المخصصات المالية والتكنولوجية والخامات.وطالب الرئيس بتصنيع المواد الخام لصناعة الأدوية، مشددا على أن الحكومة مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم لتوطين صناعة الأدوية فى مصر.وأضاف أن الشركة المعنية بإنتاج مشتقات البلازما، التى نستوردها حاليا من الخارج، سوف تقوم بانتاج تلك المشتقات خلال عامين، مبينا أن ذلك كان حلما سيتم تحقيقه، وقال إن مصر دولة كبيرة يعيش فيها أكثر من 100 مليون مواطن. مشيرا إلى أن اختبار جائحة كورونا أعطانا دروسا فى تأمين المستلزمات الطبية بشكل متكامل.ونوه بأن امتلاك القدرة على صناعة الدواء هو الهدف الأساسى الذى نسعى لتحقيقه وليس فقط الاستثمار أو تحقيق المكاسب المادية، وطالب بأن تكون جدارة المنتج الدوائى تشمل كل مراحل الإنتاج، بنسبة لا تقل عن 100%، لتكون بمثابة شهادة ثقة دولية للمنتج المصري، لافتا إلى أن هذا هو الهدف من إنشاء المدينة وأن الدولة مستعدة لتمويل مرحلتها الثانية مهما تكن تكلفتها.وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية فى المدينة الجديدة، بصحبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمسئولين بالمدينة الدوائية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، حيث استمع لشرح تفصيلى حول الأقسام والمصانع المختلفة.ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن مدينة الدواء الجديدة من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتقع على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهى مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية فى إنتاج الدواء.وتحت عنوان "اهتمام دولي باحتفالية نقل المومياوات الملكية"، ذكرت "الأهرام" أن أنظار العالم تتجه مساء غد السبت، إلى قلب القاهرة وتحديدًا ميدان التحرير، حيث تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ«المومياوات الملكية»، والتي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسيمر الموكب الملكي الذي يضم 22 مومياء فرعونية و17 تابوتا ملكيا، بميدان التحرير حيث سيتم الافتتاح الرسمي للميدان بعد انتهاء أعمال تطويره.وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان ان هناك اهتماما دوليا متزايدا لتغطية الاحتفالية وقد وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة على منح جميع القنوات التليفزيونية الدولية وكبريات الشبكات العالمية تردد البث المباشر مجانا لتغطية الاحتفالية.وذكرت "الأهرام" تحت عنوان "اليوم انتخابات الصحفيين" ان انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 أعضاء للمجلس في التجديد النصفي تنطلق اليوم، وتقام الانتخابات بمقر نادي المعلمين بالجزيرة، على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس، ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامى لعامى 2019 و2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.من جانبها، وتحت عنوان "حاملة الطائرات أيزنهاور تعبر قناة السويس اليوم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور تعبر قناة السويس في طريقها إلى المحيط الهندي ومنطقة الخليج. حيث سيتولى إرشاد الحاملة الأمريكية خلال عبورها القبطان محمود أبوعجيلة كبير مرشدي القطاع الشمالي، ويرافقها 2 من قاطرات الإنقاذ بهيئة قناة السويس طوال فترة عبورها القناة حتى خروجها لخليج السويس.وأضافت أن هيئة قناة السويس حافظت على استمرار الدفع بـ 42 سفينة في قافلتين من الشمال لليوم الثالث على التوالي منذ انتظام حركة الملاحة بالمجري الملاحي بعد تحرير السفينة الجانحة والتي عطلت الملاحة في القناة لمدة أسبوع.وتحت عنوان "إعفاء من رسوم التوثيق وتخفيض الجمارك تشجيعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، نقلت "الأخبار" عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات القول إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 سيشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية هذا القانون في تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.وأشارت جامع إلى أن هذا القانون يعبر عن مدى اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.من جانبها، ذكرت "الجمهورية" تحت عنوان "إدارة بايدن تتراجع وتعترف: الضفة الغربية وغزة والجولان "محتلة"، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال أمس الخميس، إن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967 حقيقة تاريخية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.ونقل موقع قناة "i24" الإسرائيلية، عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله "هذه حقيقة تاريخية إن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".مضيفا إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضا "محتلة" من قبل إسرائيل.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت الثلاثاء الماضى، تقريرها السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان فى العالم، وامتنعت فيه عن استخدام مصطلح "احتلال" فى توصيف علاقة إسرائيل بالضفة الغربية.تعليقا على ذلك قال نيد برايس إن التقرير "يستخدم بالفعل مصطلح "احتلال" فى سياق الوضع الراهن للضفّة الغربية"، مشدّدًا على أنّ "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة"، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، "على مدى عدة عقود".أما صحيفة "الوطن" فقالت تحت عنوان "مصر تستقبل 854 ألف جرعة من لقاح أسترزينكا لمواجهة كورونا"، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولي، صباح أمس الخميس، كأول دفعة تصل مصر ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف» ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.وأكدت وزيرة الصحة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحصول على اللقاحات يساهم في استكمال عملية التطعيم للمواطنين خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.ووجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية الشكر لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، لدعمهم الدائم لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة هذا الدعم بوصول أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى مصر ضمن اتفاقية "كوفاكس".وتحت عنوان "تشكيل لجنة وزارية لتحديد مصير المتخلفين عن التصالح"، نقلت صحيفة الوطن عن الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية قوله إن مخالفات البناء التي لم تتصالح ستحدد موقفها لجنة وزارية مشكلة من التنمية المحلية والإسكان وستبحث تلك الحالات في غضون الأيام المقبلة، مؤكدا خفض قيمة التصالح في أغلب المحافظات حتى وصلت التخفيضات إلى 70 % في بعض المناطق لمراعاة البعد الاجتماعي ودعم الأسر على التصالح.وانتهت أمس الأول رسميا مهلة التصالح في مخالفات البناء التي استمرت 6 أشهر من سبتمبر الماضي.وأوضح قاسم أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في تحمل قيمة التصالح عن نحو 3 آلاف أسرة أكثر احتياجا بمختلف المحافظات لم يكن لها عائد مادي، ومساحة العقار لا تتعدى 150 مترا وأقل من طابقين، وذلك لتخفيف العبء عن الأسر البسيطة.