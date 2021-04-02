«قلق عميق».. مجلس الأمن الدولي يُدين بشدة مقتل مدنيين في ميانمار

أدان مجلس الأمن الدولي، بشدّة مقتل مئات المدنيين، من بينهم "نساء وأطفال" في ميانمار (بورما).وأعرب المجلس، في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن القلق العميق إزاء التدهور السريع للوضع في ميانمار، وإدانته بشدة لاستخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.ويعتزم مجلس الأمن فرض عقوبات ضد قادة الجيش الذي تولى السلطة في بورما قبل شهرين، في انقلاب يرفضه قسم كبير من المواطنين الذين يحتجون في تظاهرات سلمية يقمعها الجيش بالحديد والنار، ما أسفر عن مقتل 535 مدنيًا على الأقل.وكانت مبعوثة الأمم المتحدة، كريستين شرانر بورجنر، حذرت أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، من أن بورما تواجه خطرًا غير مسبوق بالانجرار إلى حرب أهلية، مطالبة المجلس باستخدام كل الوسائل لتجنب وقوع كارثة وحمام دم في هذا البلد.