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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بسمة بوسيل تنعي والدها بكلمات مؤثرة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:48 ص
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
الدستور
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أعلنت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، وفاة والدها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقالت "بوسيل":"راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت:"اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن ابي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلًا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يا رب يا رحيم".

وتابعت:"ربى إنه ليس معى ولكنه في قلبى في دُعائى انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا".

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