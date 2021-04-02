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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار الملاحة في بوغازي الإسكندرية رغم الأمطار

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:43 ص
الملاحة في بوغازي
الملاحة في بوغازي الإسكندرية
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استمرت حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار متوسطة على الثغر، لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الربان طارق شاهين، إدارتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة لانتقال؛ حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة كافة الاستعدادات وتطهير "شنايش" الأمطار لمنع تراكمها وتيسير حركة المشاة.
وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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