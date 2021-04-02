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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خوفًا من السلالات الجديدة لـ«كورونا».. تشيلي تفرض قيودًا صارمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:42 ص
كورونا في تشيلي
كورونا في تشيلي
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فرضت تشيلي قيودا عامة صارمة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ومنع تدفق السلالات الجديدة شديدة العدوى، لتتجاوز عدد الإصابات في البلاد مستوى مليون حالة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، حذرت المستشفيات من أن طاقتها الاستيعابية توشك على النفاد بعد استقبال أعداد كبيرة من المرضى في منتصف العمر ومن الشباب، مع ارتفاع الحالات في الأسابيع الأخيرة بعد العطلة الصيفية في نصف الكرة الجنوبي.

وأبرمت تشيلي صفقات مبكرة مع شركتي "فايزر" الأمريكية و"سينوفاك" الصينية، وقامت بالفعل بتطعيم أكثر من 35% من سكانها، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث معدل التلقيح.. لكن الموجة الثانية من تفشي المرض بدأت قبل أن تصل البلاد إلى هدف مناعة القطيع بحلول يوليو.

وسجلت تشيلي أمس 7830 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد، مع رصد 193 وفاة. ووصل العدد الإجمالي للإصابات إلى نقطة 1003406 حالات منذ بدء الوباء في مارس 2020، بينها 23328 وفاة.

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