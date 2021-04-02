كندا تعتزم استقبال المئات من «الأيزيديين» العراقيين

أعلنت كندا، عن خططها لإعادة توطين المئات من اللاجئين الإيزيديين وغيرهم من الناجين من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، في مساعيها للم شمل اللاجئين بالناجين من عائلاتهم.وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن كندا أعادت توطين نحو 1400 ناج، منذ عام 2017، معظمهم من النساء، وذلك لإنقاذهم من حملة الإبادة الجماعية التي كان داعش يمارسها بحق تلك الأقلية.وكان وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي، ماركو مينديسينو، قد كشف الثلاثاء عن سياسة جديدة؛ لرفع نسب استقبال الأيزيديين تتبعها كندا ستتيح من خلالها لم شملهم مع أفراد أسرهم الممتدة، بما يصل الأعمام والعمات والأجداد.وتعتبر الأيزيدية أقلية دينية قديمة جدا، تجمع معتقداتها ما بين الزرادشتية والمسيحية والمانوية واليهودية والإسلام.وتفيد إحصاءات أن داعش قتل أكثر من 3000 أيزيدي واستعبد 7000 امرأة أيزيدية على الأقل، وتسبب بتشريد معظم أفراد مجتمعهم. وتقدر أعداد الإيزيديين بنحو 550 ألف مواطن يقطن معظمهم شمالي العراق.