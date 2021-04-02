أكثر من 81 ألف حالة.. الهند تُسجيل أعلى إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

سجلت الهند 81 ألفا و466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و303 آلاف و131 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 469 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 163 ألفا و396 شخصا.وأفادت بأن 50 ألفا و356 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و525 ألفا و39 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 614 ألفا و696 شخصا.