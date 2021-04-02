بالأرقام.. كيف تعمل المبادرة الحكومية «صوتك مسموع» على حل مشاكل المواطنين؟

عززت الحكومة من أدوات التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، إذ اطلقت مبادرات وبرامج عديدة لاستقبال رسائل المواطنين للتعبير عن احتياجاتهم ومشكلاتهم، بهدف الوقوف على حلها ومنع تكرارها مرة أخرى.وفي سياق متصل أطلقت الحكومة منظومة الشكوى الموحدة، من أجل تواصل فعال مع المواطنين والتي تستهدف تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية التي يتم التعامل معها بشكل يومي.وكانت "مبادرة صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، إحدى المبادرات التي حققت نجاحًا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تجاوز عدد الرسائل التي استقبلتها على الموقع الرسمي لها والخط الساخن الـ 270 ألف رسالة منها حوالي 55 ألف شكوى.خلال شهر فبراير من العام الماضي وصل عدد الرسائل التي تلقتها "صوتك مسموع" وتعاملت معها، إلى حوالي 14 ألفًا و957 رسالة، منها 2181 شكوى، تم الرد منها على 1664 شكوى بنسبة 76.3%، وجار حل 517 شكوى.أما في يناير من العام الجاري فكانت الرسائل مرتفعة مقارنةً بالشهر التالي له، إذ تعاملت المبادرة مع حوالي 17.6 ألف رسالة، منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77،6%، وجاري حل 621 شكوى.