رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. كيف تعمل المبادرة الحكومية «صوتك مسموع» على حل مشاكل المواطنين؟

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:50 ص
جريدة الدستور
سمر محمدين
طباعة
عززت الحكومة من أدوات التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، إذ اطلقت مبادرات وبرامج عديدة لاستقبال رسائل المواطنين للتعبير عن احتياجاتهم ومشكلاتهم، بهدف الوقوف على حلها ومنع تكرارها مرة أخرى.

وفي سياق متصل أطلقت الحكومة منظومة الشكوى الموحدة، من أجل تواصل فعال مع المواطنين والتي تستهدف تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية التي يتم التعامل معها بشكل يومي.

وكانت "مبادرة صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، إحدى المبادرات التي حققت نجاحًا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تجاوز عدد الرسائل التي استقبلتها على الموقع الرسمي لها والخط الساخن الـ 270 ألف رسالة منها حوالي 55 ألف شكوى.

خلال شهر فبراير من العام الماضي وصل عدد الرسائل التي تلقتها "صوتك مسموع" وتعاملت معها، إلى حوالي 14 ألفًا و957 رسالة، منها 2181 شكوى، تم الرد منها على 1664 شكوى بنسبة 76.3%، وجار حل 517 شكوى.

أما في يناير من العام الجاري فكانت الرسائل مرتفعة مقارنةً بالشهر التالي له، إذ تعاملت المبادرة مع حوالي 17.6 ألف رسالة، منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77،6%، وجاري حل 621 شكوى.

موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

كارثة معرض الاسكندرية للكتاب.. قراء ينظمون ندوة لـ«شاعر الإخوان في الأردن»

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

أظهرت تفاصيل الجسد.. هل عرف المصريون القدماء العباءة السوداء؟

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»