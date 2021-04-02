بدأت فعاليات اليوم الخامس من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات الإكسسوارات لإطلالات رمضان المتربعة على عرش الموضة لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار ومميزة وعصرية تناسب أجواء الشهر الفضيل.





حقائب الدلو

تتميز هذه الحقائب بأنها واسعة وعملية، يمكن أن تحفظ فيها المراة مختلف أغراضها، كما أنها أنيقة وتزيد من فخامة إطلالتها.



الأساور العريضة

تبرز دائما الأساور العريضة في مجموعات إكسسوارات موسم فصلي الصيف والربيع، وتتميز بتصميماتها العصرية سواء من حيث المعادن التي دخلت في صناعتها أو من حيث الترصيعات التي تزينها.



حذاء الباليرينا

دائما تفضل المراة ارتداء أحذية الباليرينا لأن تصميماتها مريحة جدًا، كعب مسطح وجلد ناعم وبعضها جاء مزينًا بعقدة ناعمة زادت من أنوثة التصميم، وبعضها الآخر جاء بتصميم بسيط وخالٍ من أي إضافات.



النظارات الشمسية

برزت صيحات النظارات الشمسية لموسم فصلي ربيع وصيف 2021، جاءت بألوان متنوعة بين الدرجات الزاهية والدرجات الكلاسيكية، وهي من التصميمات التي تزيد من قوة الملامح وتميز الإطلالة.

