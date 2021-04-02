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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موديلات الإكسسوارات لإطلالات رمضان المتربعة على عرش الموضة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:47 ص
موديلات الإكسسوارات
موديلات الإكسسوارات لإطلالات رمضان
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الخامس من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات الإكسسوارات لإطلالات رمضان المتربعة على عرش الموضة لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار ومميزة وعصرية تناسب أجواء الشهر الفضيل.

موديلات الإكسسوارات
حقائب الدلو
تتميز هذه الحقائب بأنها واسعة وعملية، يمكن أن تحفظ فيها المراة مختلف أغراضها، كما أنها أنيقة وتزيد من فخامة إطلالتها.
موديلات الإكسسوارات
الأساور العريضة
تبرز دائما الأساور العريضة في مجموعات إكسسوارات موسم فصلي الصيف والربيع، وتتميز بتصميماتها العصرية سواء من حيث المعادن التي دخلت في صناعتها أو من حيث الترصيعات التي تزينها.
موديلات الإكسسوارات
حذاء الباليرينا
دائما تفضل المراة ارتداء أحذية الباليرينا لأن تصميماتها مريحة جدًا، كعب مسطح وجلد ناعم وبعضها جاء مزينًا بعقدة ناعمة زادت من أنوثة التصميم، وبعضها الآخر جاء بتصميم بسيط وخالٍ من أي إضافات.
موديلات الإكسسوارات
النظارات الشمسية
برزت صيحات النظارات الشمسية لموسم فصلي ربيع وصيف 2021، جاءت بألوان متنوعة بين الدرجات الزاهية والدرجات الكلاسيكية، وهي من التصميمات التي تزيد من قوة الملامح وتميز الإطلالة.
موديلات الإكسسوارات
التوربون
يتألق التوربون بشكل لافت في كل موسم فصلي الربيع والصيف ويمكن أن تطل به المرأة في المناسبات النهارية والمسائية، وتطل بإطلالات كلاسيكية وعصرية معًا، وأيضًا هو من الإكسسوارات التي تناسب إطلالات المراة مع العبايات في شهر رمضان المبارك.

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