ممثلون عن القوى الدولية يجتمعون مع إيران عبر الإنترنت

أعلن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن ممثلين عن القوى الدولية، وهي روسيا، والصين، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما عدا الولايات المتحدة، سيجتمعون مع إيران عبر الإنترنت.وأعلن أن الأطراف المعنية يتناقش في الاجتماع عدة قضايا، على رأسها احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.كما سيبحث اجتماع اللجنة المشتركة، كيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق النووي، وتنفيذه بشكل كامل وفعال، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.ويأتي الإعلان في وقت أكدت فيه مصادر دبلوماسية أوروبية، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران الاثنين الماضي.من ناحيتها، رحبت واشنطن بالاجتماع المرتقب، بل ووصفته الخارجية الأميركية، بالخطوة الإيجابية، خصوصًا إذا ما ساهم في عودة التزام إيران ببنود الاتفاق، وتصر طهران، على رفع العقوبات الأميركية عنها، كشرط للعودة لالتزاماتها بالاتفاق.يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت، الخميس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.