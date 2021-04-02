إطلالات محتشمة متربعة على عرش الموضة فى رمضان 2021

بدأت فعاليات اليوم الخامس من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات أزياء محتشمة لإطلالات رمضان 2021 المتربعة على عرش الموضة لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار ومميزة وعصرية تناسب أجواء الشهر الفضيل.تم تقديم فستان محتشم ومزين بطبعات ملونة يصلح للاطلالات النهارية، وتم تصميم فستان أنثوي محتشم ومزين بزخارف لامعة باللون الفوشيا وبطبعات اللون الفضي فضلا عن تقديم العبايات الواسعة والجلباب المحتشم والعبايات المنقوشة بطبعات ملونة لإطلالة تناسب أجواء الشهر المبارك.تم تقديم فساتين هادئة من أقمشة الشيفون أو الستان ومطرزة بشكل بسيط، وفستان بسيط منسق مع كاب من نفس اللون لإطلالة ملائمة للسهرات بطريقة أنيقة، وتم تقديم ثوب فضفاض مع فتحات جانبية، منسق مع بنطلون للسهرات الرمضانية، من اللون الأبيض مع تفاصيل ذهبية وشراشيب لمظهر أنيق في السهرة، وتم تقديم تصميم اخر من اللون الأسود من قماش الستان مع التل مع تطريزات ذهبية راقية.وتم تقديم تصميمات سهلة الارتداء غير متكلفة وجميلة ومعاصرة في نفس الوقت، منها عبايات مطبعة بألوان منعشة، ومنسقة مع بنطلون جينز وتوب قطني، وفستان اخر بقصة عباية مصمم بأكمام كبيرة، على شكل كشكاش.وتم تصميم فستان منسدل باللون الأزرق القوي وبأكمام مزينة بالكامل بالكشكاش، ومنسق معه حجاب من نفس اللون، وفستان آخر ناعم وبسيط من اللون الأبيض يتميز بأكمامه الطويلة والمنتفخة ومطرز بالأسلوب الإنجليزي.وتم تقديم بنطلونات جينز واسعة ومنسقة مع بليزر وتوب قطني، وانتعال حذاء رياضي بنفس لون السترة، أو بنطلون مطبع من القماش الواسع والمنسدل ومنسق مع توب قطني سادة معه وسترة كارديجان.