خروج قطار عن القضبان فى نفق بتايوان ووفاة 36 شخصًا

قالت وزارة النقل في تايوان، اليوم الجمعة، إن 36 شخصًا على الأقل، لقوا مصرعهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق، شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وأضافت وزارة النقل أن 72 آخرين أصيبوا في الحادث".وأوضحت إدارة الإطفاء في تايوان أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونغ خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.وذكرت أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.