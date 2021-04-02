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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو: بايدن يلتقى سوجا منتصف أبريل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:01 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قالت طوكيو اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا سيجري محادثات مباشرة وجهًا لوجه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم 16 أبريل الجاري.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال كاتسونوبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي إن سوجا سيصبح أول زعيم أجنبي يلتقي شخصيًا الرئيس الأمريكي الجديد، الذي تولى منصبه في يناير، في البيت الأبيض.

وتابع كاتو أن ذلك يُظهر "الروابط القوية بين التحالف الياباني الأمريكي والتزام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان تغير المناخ، وجائحة كوفيد19-، والقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية، والتعاون من أجل منطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادئ.

ويُعقد اجتماع القمة بين الزعيمين وسط توترات متصاعدة مثل أنشطة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وكثيرا ما تقترب سفن خفر السواحل الصينية من مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، وهو ما يمثل مصدر توتر دبلوماسي بين بكين وطوكيو.

وتطالب الصين وتايوان بأحقيتهما في جزر سينكاكو، التى تديرها اليابان، ويطلق عليها في الصين وتايوان، دياويو، وتياويوتاي على التوالي.

وقال كاتو إن الاجتماع كان مقررا أصلا في النصف الأول من أبريل وتم تأجيله إلى 16 من ذات الشهر.

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