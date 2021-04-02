الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إنها سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، انخفاضًا من 16 في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن من بين الحالات أربع إصابات محليةوسجلت الصين أيضًا 20 حالة جديدة خالية من الأعراض، مقارنة مع 42 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90226 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.