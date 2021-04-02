كوريا الجنوبية تسجل 558 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 558 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 104 آلاف و194 حالة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت وفاة حالتين إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1737، كما تعافي من المرض 422 حالة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 95861.وتم تطعيم 36125 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباطفبراير الماضي إلى 914 ألفا و69 شخصا.