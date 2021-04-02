فساتين الزفاف بـ الاستايل الإغريقى المتربعة على عرش موضة 2021

بدأت فعاليات اليوم الخامس من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات فساتين الزفاف بالإستايل الإغريقي المتربعة على عرش الموضة لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.تم تقديم إطلالة ناعمة وهادئة بفستان زفاف اغريقي انيق، لفستان زفاف اغريقي مصمم بكاب طويل مطرز عند الأكتاف، صمم من كاب طويل مطرز بالكريستال الفضي والأبيض على الأكتاف وأعلى الذراعين، إضافة إلى توب برقبة دائرية ضيقة، مع تنورة بتصميم حورية البحر.وتم تقديم إطلالة أكثر جرأة وجاذبية في تصميم جذاب لفستان زفاف اغريقي، مصمم من توب بدون أكمام وذو ظهر مكشوف، مع كاب من الشيفون الأبيض ينسدل من الأكتاف حتى ذيل الفستان، إضافة إلى تنورة بتصميم حورية البحر، مصممة من الدانتيل والشيفون، مما يمنح العروس إطلالة إغريقية فخمة وجذابة في ليلة زفافها.وتم تقديم فستان زفاف ذهبي بتصميم إغريقي جذاب مصمم من تنورة طويلة بتصميم الـ A line، مطرز بالدانتيل الذهبي على شكل ورود وفروع أشجار جذابة، أما التوب فجاء بتصميم إغريقي بدون أكمام، مع رقبة دائرية عالية وأكتاف مكشوفة.لإطلالة أكثر نعومة وجاذبية تم تقديم فستان زفاف إغريقي مصمم من الدانتيل الأبيض، المبطن بالكريب البيج، بلون الجلد وصمم الفستان بتوب بدون أكمام مع فتحة صدر على شكل حرف V تكشف البطن، أما التنورة فجاءت بتصميم الـ A line منفوش.